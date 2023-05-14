الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علي المصيلحي: نستهدف 1.2 مليون طن زيادة في سعة صوامع القمح

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إنه تم التعاقد مع البنك الدولي في الظروف التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام البنك الدولي بدعم مفهوم الأمن الغذائي وتم الاتفاق على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 ألف طن، ومع الاتحاد الأوروبي بسعة 470 ألف طن، مضيفا أنه بالتالي خلال العامين القادمين سيكون هناك زيادة 1.2 مليون طن.

وأشار الى أن أهم نقطة في اتفاقية الصوامع التي سيتم إنشاؤها، صومعة دندرة في قنا وتوشكى 1 و توشكى 2 ، موضحا أن صومعة دندرة ميزتها أنها موجودة كنقطة مناولة للأقماح القادمة من الجنوب لأن معها سكك حديد ونقل نهري وطرق وبالتالي هي منطقة متميزة جدا للتداول في وقت تخزين او تفريغ أو نقل القمح بمنتهى الكفاءة.

وأعرب وزير التموين عن سعادته لأن خريطة مصر عليها أماكن الصوامع والهناجر بمثل هذه الكثافة، ومن ثم يكون هناك تأمين حقيقي لتخزين أكبر وأهم سلعة استراتيجية في مصر ونحافظ عليها .

وأكد أن مشروع الصوامع مشروع استراتيجي هام جدا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستمرون فيه حتى هذه اللحظة .

وقال إن موضوع الأمن الغذائي أصبح الآن على أجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات وأصبح رقم 1 كأساس للأمن القومي .

وأشار المصيلحي إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر الى 6 أشهر .

وقال إن الاحتياطي من القمح 5 أشهر ، والقمح مهم جدا لانه يستفيد منه 71 مليون مواطن في انتاج العيش البلدي .
 

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