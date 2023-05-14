وزير التموين: رغيف الخبز بـ5 قروش.. ولا أزمة فى السكر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز متاح للمواطنين بـ5 قروش، وبالنسبة لمحصول القمح يتم السداد للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، موضحًا أن معدل توريد القمح الموسم الحالي أعلى من الموسم السابق، وكلما يزيد المنتج المحلي يتم تقليل فاتورة الاستيراد، ويزيد العائد بمصر.

وأضاف، خلال كلمة ضمن فعاليات احتفالية بدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لـ7 أشهر، نافيًا وجود أزمة في السكر داخل مصر.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بدرجة غير مسبوقة؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن مصر لديها احتياطيًا استراتيجيًا من الزيوت يصل إلى 4 أشهر.