الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 متهمين بضرب سيدة وزوجها في الغربية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط 3 متهمين، بينهم سيدة، بعد تعديهم على سيدة وزوجها بالضرب وإصابة الزوجة بجرح طعني بالبطن، بسبب خلافات على الميراث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول سيدة تدعي "ز.ص" مصابة بجرح طعني بالبطن.

وتبين من الفحص وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها طرف أول وبين أقارب الزوج بسبب خلافات على الميراث، نتج عنها تعدي 3 متهمين من أقارب الزوج عليهم واصابة الزوج بجروح متفرقة وطعن الزوجة بسلاح ابيض واصابتها بجرح طعني بالبطن.

تم ضبط 3 متهمين بينهم سيدة وتحرير المحضر رقم 17633 جنايات مركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الغربية متهمين القبض الميراث خلافات جرح طعني بالبطن

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