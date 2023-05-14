الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

اتهامات لـ"تيك توك" بممارسات غير قانونية والتجسس على الأفراد

تيك توك
تيك توك

يقاضي مدير سابق في "بايت دانس" في الولايات المتحدة هذه الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، متهماً إياها بفصله لأنه أعطى تنبيهاً بشأن ممارسات غير قانونية لها.

ويطالب مسؤولون أمريكيون كثر بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير على آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.

وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو في الأول من مايو، اكتشف يينتاو يو بُعيد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في صيف عام 2017 أن بايت دانس كانت "تسرق" مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستغرام وسنابتشات لوضعها على منصاتها.

وقد نبّه يو الذي كان يرئس قسم الهندسة في بايت دانس في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة لكن من دون جدوى، "واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق". وقد فُصل يو من منصبه في نوفمبر 2018.

يوم الجمعة، رفع المدّعي دعوى قضائية معدلة يتهم فيها بايت دانس بأنها "تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني".

وقال يو إنه رأى بايت دانس تسلط الضوء على محتوى "يعبّر عن كراهية اليابان"، فيما أقصت محتويات "تعبّر عن دعم الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ".

وبحسب الموظف السابق، كان الحزب الشيوعي الصيني "يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة".

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن"بايت دانس" تعتزم "التصدي بقوة" لـ"هذه المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "يو عمل لحساب بايت دانس لأقل من سنة  كان يهتم بتطبيق يسمى فليباغرام سُحب من السوق قبل سنوات لأسباب تجارية".

ويطالب المدّعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع "جزء كبير" منها لمنظمات الحقوق المدنية للأميركيين المتحدرين من أصول آسيوية.

وقال محاميه تشارلز جونغ لوكالة فرانس برس السبت "موكلي هو أكبر مسؤول في بايت دانس يتحدث علنا" عن ممارسات غير قانونية منسوبة للشركة.

وأَضاف "انه قلق بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، والسلوك الأخلاقي للتطبيق ورفاهية موظفي بايت دانس".

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تمرير مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" فى ولاية مونتانا الأمريكية

خوف أمريكي من تيك توك

ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، توتراً متزايداً منذ سنوات بين السلطات الأمريكية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.

في نهاية مارس، خلال جلسة استماع في الكونجرس، نفى رئيس "تيك توك" شو تشيو، مجددا أن يكون لدى الصين إمكانية الوصول إلى هذه البيانات. لكنّ عدداً من أعضاء الكونغرس شككوا في صحة هذا الإدعاء.

وشجع البيت الأبيض أخيراً على أن تستحوذ شركة أميركية على تيك توك حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها في الولايات المتحدة. 

تيك توك الولايات المتحدة قانونية بايت دانس هوك

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