تمرير مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في ولاية مونتانا الأمريكية

مرر المشرعون في مونتانا الأمريكية، استمرار لحظر تيك توك، مشروع قانون لحظر التطبيق من العمل في الولاية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا، وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.



ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي عليه.



وقالت تيك توك في بيان:"سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي تيك توك في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع".

وأعلن الجيش السويدي عن حظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين؛ بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة قرارات مماثلة في دول غربية، حسبما أفاد وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب".

وقالت القوات المسلحة السويدية، في قرارها، إن التقييم استند إلى "التقارير التي ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق معلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة ByteDance".

وصرحت المسئولة الإعلامية للقوات المسلحة، جونا جروفيلت، لوكالة "فرانس برس" بأن "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحد ذاته خطرًا أمنيًا لذلك لا نريد استخدام تطبيق (تيك توك) على أجهزتنا المهنية".

والأسبوع الماضي، حظر البرلمان النرويجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، ويوم الجمعة منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك "تيك توك".

وأبلغت المفوضية الأوروبية، وكذلك الحكومات في كلا من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، المسئولين بأنه لا يمكنهم استخدام "تيك توك" على أجهزة العمل.