على سطح عقار.. ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقتها بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقتها والتخلص من جثتها أعلى سطح منزل بقنا.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى من أحد الأشخاص بالعثور على جثة ابنة شقيقه 8 سنوات، داخل جوال بلاستيكى وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها ملك ربة منزل أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم .



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالكة المنزل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت باستدراج المجنى عليها بزعم شراء بعض الاحتياجات لها وعقب دلوفها لمسكنها قامت بالإجهاز عليها بخنقها بيدها واستولت على قرطها الذهبى.

كما أرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.