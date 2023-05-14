أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي: الدعوات سلاحنا الوحيد لدعم أبنائنا بالامتحانات

احتشد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار انتهاء بناتهم من امتحان مادة الأحياء ومادة الفلسفة والمنطق.

والتقت" الدستور" عدد من أولياء الأمور لرصد كواليس استعدادهم للامتحانات، وتأثير مستوى الامتحان على الطلاب.

قالت وفاء عبده، ولية أمر الطالبة علا إبراهيم، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ "الدستور"، إن ابنتها تحرص دائما على مذاكرة دروس المادة التالية عقب انتهاء الامتحان مباشرة، دون أن تحضر أي دروس خصوصية، لأنها ترى أن حصص المراجعة لا تعود عليها بأي فائدة وتضيع الوقت، وتقف حائلا أمام الاستفادة الكاملة من الوقت، معقبه:" بنتي بتذاكر كويس، ومش بتحضر أي حصص مراجعة في الدروس الخصوصية، علشان شيفاها ملهاش جدوى ولا ليها لزمة".

و التقطت منها مروة تامر، ولية أمر الطالبة كاريمان ماهر، الطالبة بالصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، طرف الحديث لتقول " الدعاء هو سلاحنا الوحيد".

- سميرة محمد: ابنتي تصر على حضور كل حصص المراجعة في الدروس الخصوصية

فيما قالت سميرة محمد، ولية أمر الطالبة فرح عبدالسلام، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ" الدستور" إن ابنتها تصر على حضور كل الحصص الدراسية الخاصة بالمراجعة في الدروس الخصوصية، وذلك لحرصها الدائم على الحصول على الاستفادة الكاملة، وأن المراجعة مع المدرسين تسمح لها بأن تراجع دون أن ترتكب أخطاء.

وأشارت إلى أن مستوى الامتحانات يجعل الطلاب يذاكرون وهم يشعرون بالهدوء، لأن مستوى الامتحانات حتى الآن يتراوح ما بين المتوسط وفوق المتوسط، ولم يصل الصعب وهذا ما يجعل أعصاب الطلاب هادئة ومستكينة.