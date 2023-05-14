الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأربعاء..اقتران ثلاثي بديع للقمر مع أكبر وأصغر كواكب المجموعة الشمسية

الفلك
الفلك

يستعد المتخصصون وهواة الفلك لرصد ومتابعة اقتران ثلاثي بديع يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية)، ويمكن رؤية هذا المشهد الفلكي بالعين المجردة ، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إلى أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات. 

وأوضح أنه يمكن رؤية مشهد الاقتران في الـساعة 5:15 صباحا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، علما بان القمر يكون أقرب إلى المشتري في هذا اليوم ، ثم أقرب إلى عطارد يوم الخميس المقبل، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وأكد أستاذ الفلك بالمعهد ، أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الفلك كواكب المجموعة الشمسية السماء القومي للبحوث الفلكية الأحداث الفلكية المجموعة الشمسية

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