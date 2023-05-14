ضمن نظام غذائي.. 4 فواكه يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم

غالبًا ما يتسلل ارتفاع ضغط الدم في صمت إلى حياتك ويبدأ في التأثير على جوانب مختلفة من صحتك، عندما تكون قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية عالية جدًا باستمرار، يُطلق عليها ارتفاع ضغط الدم.

ويعد اتباع أسلوب حياة غير صحي هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، أو تناول الكثير من الملح، أو كنت مرهقًا أو لا تمارس الرياضة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لموقع "hindustantimes" قد يصاب الأشخاص أيضًا بارتفاع ضغط الدم مع تقدمهم في العمر أو بسبب تاريخ العائلة، فمن أعراض ضغط الدم صداع ، تشوش الرؤية ، غثيان ، نزيف في الأنف ، دوار ، ألم في الصدر ، نوبات صرع، وضيق في التنفس.

ويمكن أن يساعد إجراء تعديلات في نمط الحياة في التحكم في ضغط الدم لديك، قد يكون اتباع نظام غذائي متوازن مع جميع المجموعات الغذائية وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم أو الدهون المشبعة أو السكريات البسيطة مفيدًا لمرضى الضغط.

- ما يجب أن يأكله الأشخاص المصابون بضغط الدم؟

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول أقل من ملعقة صغيرة من الملح على مدار اليوم، بصرف النظر عن ملح الطعام، تشمل المصادر المخفية للصوديوم المواد الغذائية المصنعة مثل المخبوزات والجبن المعالج واللحوم المعلبة والمعلبة والأطعمة الجاهزة للأكل والصلصات المعبأة والصودا وحبوب الإفطار التي تساهم في زيادة تناول الصوديوم في النظام الغذائي، يستخدم الصوديوم بشكل شائع كمادة حافظة في الأطعمة المعبأة ، لذلك حتى إذا لم يكن طعم الطعام مالحًا ، فقد لا يزال يحتوي على الصوديوم.

يقترح الأطباء نصائح غذائية للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم:

- بعض الأطعمة الغنية بهذه المعادن تشمل الفول والعدس، ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والتوت، والحمضيات وماء جوز الهند والخضروات الورقية، والمكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور اليقطين واللوز والجوز .

- هذه الأطعمة غنية أيضًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تقليل مخاطر تكون البلاك في الشرايين، وبالتالي منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- من الأهمية بمكان اتباع أسلوب حياة صحي يتكون من نظام غذائي متوازن، وترطيب كافٍ، ونمط نوم منتظم وصحي ، وممارسة الرياضة البدنية.

- فواكه يمكن أن تساعد في إدارة ضغط الدم

- الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.

- تحتوي الفراولة على الأنثوسيانين (أحد مضادات الأكسدة) وفيتامين ج والبوتاسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

- يحتوي البطيخ على نسبة منخفضة من الصوديوم ومحتوى مرتفع في الماء. كما أنه يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم والليكوبين ومضادات الأكسدة وجميع العناصر الغذائية التي تساعد في مكافحة ضغط الدم.

- يحتوي المانجو على بيتا كاروتين والبوتاسيوم والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.