الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا قد يصل إلي 12%، نتيجة إلي الزيادة المعروض مع تراجع القوة الشرائية، وذلك بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14 مايو 2023.

اسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مايو 2023 

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر مابين 96.00 جنيه إلي 97.00 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة بيض أبيض مابين 87.00 جنيه إلي 88.00 جنيه .

سجلت أسعار كرتونة  بيض بلدي مابين  92.00 جنيه إلي  93.00 جنيه.

اسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الأحد 14 مايو 2023 

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 86.50 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 86 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 97 جنيها.

الفراخ البيضاء بـ73 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة كمشيش ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 97.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( البني )97.75 جنيها.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصالحية ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 97.75 جنيها.

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-5-2023

أسعار كرتونة البيض الأحمر أسعاركرتونة بيض أبيض أسعاركرتونة بيض بلدي أسعار البيض القوة الشرائية

الأكثر قراءة

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية