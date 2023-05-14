أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

شهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا قد يصل إلي 12%، نتيجة إلي الزيادة المعروض مع تراجع القوة الشرائية، وذلك بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14 مايو 2023.

اسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر مابين 96.00 جنيه إلي 97.00 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة بيض أبيض مابين 87.00 جنيه إلي 88.00 جنيه .

سجلت أسعار كرتونة بيض بلدي مابين 92.00 جنيه إلي 93.00 جنيه.

اسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الأحد 14 مايو 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 86.50 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 86 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة كمشيش ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 97.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( البني )97.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصالحية ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 92 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 92.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 97.75 جنيها.