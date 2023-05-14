الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ البيضاء بـ73 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء بين 63 و64 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ73 و75 جنيها.

وسجل سعر الفراخ البلدي ما بين 99 و100 جنيه للكيلو، تصل للمستهلك بزيادة من 6 إلى 7 جنيهات، فيما سجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض بين 55 و56 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الفراخ اليوم:

وبلغ سعر كيلو البانيه وستربس وصدور مخلية وكوردن بلو 175 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الشيش 172 جنيها، وبلغ سعر كيلو الصدور بالعظم 100 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الدبابيس 101 جنيه، وبلغ سعر كيلو الوراك 89 جنيها، وبلغ سعر سعر كيلو الكبد والقوانص 86 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الحمام 118 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرانب 105 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البط بلدي فلاحي 130 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الأجنحة 48 جنيها، في حين سجل سعر كيلو الهياكل 25 جنيها، وسعر الحمام يبدأ من 140 إلى 150 حسب الحجم.

سعر الكتكوت اليوم:
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد بين 7 و8 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم واحد بين 7.50 و8 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد بين 6 و7 جنيهات.

أسعار البط اليوم:
وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيها، بينما سجل سعر كيلو البط المسكوفي بين 99 و100 جنيه، وسجل سعر البط المولار بين 84 و85 جنيها، وسجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 و18.50 جنيه، فيما سجل سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه، وسعر كتكوت البط المولار عمر يوم واحد بين 32.50 و32.75 جنيه.

الفراخ البيضاء ب73 جنيه للمستهلك أسعار الدواجن اليوم

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