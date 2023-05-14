"القباج" تدعو اتحاد الجمعيات لبناء جسور شراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى

دعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد، لبناء جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة، مستشرفة التنسيق المشترك مع استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم الميداني والإداري واللوجستي المطلوب منها لتسهيل عمل الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال عقد الاتحاد اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، وذلك برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد، حيث شهد الاجتماع مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والدكتور أحمد سعدة مدير صندوق دعم المشروعات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

كما تطلعت أن تكون للاتحاد، في إطار تشكيله الجديد، قاعدة شبابية واسعة على كل المستويات، وأن يقوم بإعداد برامج تعبئة وتنمية موارد مالية تساعده على الوفاء بمتطلبات التنمية ومساهمات ملموسة خلال الفترة المقبلة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المحاور الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد لتضمينه فئة الشباب، ومناقشة الوضع المالي للاتحاد وآليات تنمية موارده، وتنمية علاقاته الدولية مع القطاع الخاص، ودور المتطوعين في تنفيذ أنشطة الاتحاد على مستوى المراكز والقرى، وتدخلات المجتمع المدني إزاء الأزمة السودانية، وكذلك تمت الإشارة إلى ورقة العمل المقرر طرحها بالحوار الوطني.

وكانت قد أشارت القباج إلى أن الوزارة عملت على مأسسة صندوق دعم الجمعيات والمشروعات ليصبح هيئة مستقلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، كما يدعم الصندوق بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.

ونجح الصندوق خلال الفترة الماضية في إنشاء منظومة لرصد المشروعات القائمة بالجمعيات وأنواعها، وبلغ عدد الجمعيات التي تقدمت للتسجيل بالصندوق للحصول على منح 1,186 جمعية بإجمالي 3,146 مشروع تنوعت بين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.