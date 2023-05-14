رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف بعد حريق معرض شباب مصر

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف، وذلك لاستقبال أي حالات مصابة، بعد اندلاع حريق بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والحروق، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض للتعامل مع أي حالة مصابة.

وشب حريق هائل، قبل قليل، بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي محل الواقعة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلي محل الواقعة للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل أي حالات مصابة إلى المستشفيات.