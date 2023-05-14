ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1980 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 5 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، وبانجو" و120 جرام هيروين، إضافة لضبط 20 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1980 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه"، حيث تم ضبط 20 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و68 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و1800 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.