ذبحها في الشارع.. إحالة عاطل قتل طليقته في أكتوبر للجنايات

أحالت النيابة العامة عاطلا للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل طليقته وذبحها بسكين في نهار رمضان بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 مارس الماضي، وقد تمكن الأهالى من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدى عليه وإحداث إصابات متفرقة به، وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

وبسؤال ابنة المجني عليها "مصابة بسحجات متفرقة" أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاة وطليقها المتهم بسبب احتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك، فقام بتطليقها وقيامها بترك مسكن الزوجية منذ شهر، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدى عليه على ذمة التحقيقات.