لقاءات مكثفة لسفير الاتحاد الأوروبى فى الإسكندرية حول المياه والتعاون التجارى

بدأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان بيرجر، اليوم الأحد، زيارة إلى الإسكندرية للاحتفال بيوم أوروبا، وسيعقد، خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام، لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشباب ووسائل الإعلام فى الإسكندرية، حيث تتركز لقاءات السفير على تحديات المياه وجهود الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى التعاون التجارى بين مصر والاتحاد.



وكشف السفير بيرجر، في تصريحات خاصة، أن عام 2022/ 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات المصرية إلى أوروبا مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، واصفًا مصر بأنها شريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.



وشدد السفير برجر، على أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة، حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100%.



وأضاف أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية، ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر.



وأعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعاون اقتصادي قوي مع مصر على أساس حوار تجاري بناء، مشيرًا إلى إعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية في إطار لجنة التجارة الفرعية التي كان قد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.