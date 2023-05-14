غلق 5 منشآت وإزالة 290 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء المنتزه أول وثان، شرق الإسكندرية، حملات مسائية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لغلق المقاهي والمحلات المخالفة لقرار الغلق بالتوقيت الصيفي فضلًا عن إزالة ورفع التعديات على الطريق العام.



- رفع 200 حالة إشغال وغلق 5 منشآت

ففي حي المنتزه أول كلف اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، الإدارات المعنية بالتصدي لفوضى الإشغالات والاستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة، والحد من استحواذ الأرصفة والتفتيش على غلق المحال التجارية في الموعد المحدد.

وانطلقت حملات صباحية ومسائية بقيادة إسلام عبد الحميد مدير إدارة إشغال الطريق استهدفت إزالة إشغالات الطريق من شارع 45 قبلى -شارع بن حنبل الساعة- شارع ابو العز- شارع 45 بحرى شارع الارمن- شارع صلاح الدين شعبان- شارع البصل- شارع خليل حمادة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 200 حالة إشغال علي مدار اليوم وغلق 5 محال تجارية، لمخالفتهم قرارات الغلق، كما تم في ساعات متأخرة من مساء أمس غلق مقاهي ميدان سيدي بشر ترام وشارع علي عبادي باشا بنطاق الحي منتزه أول.

- إزالة 90 حالة إشغال وتطبيق غرامة فورية

وفي حي المنتزه ثان دفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، بحملة مسائية بحضور مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات بالحي، لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بنطاق الحملة والتي استهدفت شوارع: جمال عبد الناصر، محمد عوض الله، متفرعات سلمان الفارسي، ملك حفني بحري، مصطفى كامل، شارع صيدلية نور، تقسيم شركة القاهرة، ميدان المندرة الكوبري.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 90 حالة إشغال متنوعة، و إزالة الحواجز الحديدية في نطاق الحملة، كما أسفرت عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بدون ترخيص، بتقسيم القاهرة، و تغريم المخالفين بقيمة 2000 جنيه غرامات فورية.



يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات لردع المحال المخالفة، و انسيابية حركة السير بالشارع السكندري.

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية