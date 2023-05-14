الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتجوز عرفي من أختي".. تفاصيل تعذيب صاحب محل موبيليا في المرج

حبس
حبس

أقر متهمون باحتجاز صاحب محل موبيليا وتعذيبه وتجريده من ملابسه بارتكاب جريمتهم، مبررين ذلك بزواج المجني عليه عرفياً من شقيقة أحدهم.

واعترف المتهم الأول "يوسف. م" أمام جهات التحقيق بأن شقيقته ممتنعة عن الزواج وهذا ما دفعه للشك فيها وبمراقبة خط سيرها، اكتشف ترددها على محل موبيليا ملك المجني عليه.

وبتضييق الخناق عليها اعترفت له بأن المجني عليه غرر بها ليتزوج منها عرفياً وبعد إتمام زواجهما بخمس شهور حاول قطع علاقته بها ورفض الاعتراف بزواجهما وطلب منها عدم الحضور إليه مرة أخرى خوفاً من أن تكتشف زوجته الأولى  تلك العلاقة.

وتابع المتهم: “استعنت ببقية المتهمين (علي. ع) و(وائل. س) واحتجزنا المجني عليه ليلاً وجردناه من ملابسه وصورناه وأجبرناه على توقيع إيصالات أمانة لتهديده وإجباره على التقدم لشقيقتي والزواج منها رسمياً”.

وأمرت النيابة العامة بالمرج بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان حجم الإصابات التي لحقت به.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من صاحب محل موبيليا يتهم فيه 3 أشخاص باحتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه وتصويره.

وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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