"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، بمبنى الكلية بالشاطبي.

وأكدت الدكتورة أماني عبد الحميد إسماعيل عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر الطلابي للكلية يعد حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلا في المدارس والمراكز الاستكشافية المشاركة فى المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والإبتكارات العلمية واكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العلمية لديهم.

وأشارت عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إلى أن المؤتمر يناقش خلال جلساته عدة محاور رئيسية وهي: العلوم الصحية وقبل الإكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة ، بمشاركة الشركة القابضة لمياة الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي "معارض شركات".

- 15 مدرسة و11 جامعة مشاركين في المؤتمر

وأضافت الدكتورة أماني عبد الحميد إسماعيل، أن عدد المدارس المشاركة في أعمال المؤتمر 15 مدرسة، بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الإستكشافية، و11 جامعة، وعدد المشاركين الكلى بالأبحاث 218 مشاركا، وعدد المشروعات 146 مشروعا.

وعلى هامش المؤتمر ألقى الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي ندوة تحت عنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مصر".

شهد اللقاء حضور علاء عبدالباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشئون العلمية والبحثية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم مستشار رئيس الجامعة البريطانية بمصر، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس جامعة فاروس للتعليم والطلاب، والدكتور مختار إبراهيم يوسف نائب رئيس جامعة فاروس للدراسات العليا والبحوث، و محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، و محمد عادل المدير التنفيذي للدوريات العلمية وتجربة العملاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي الشركات الصناعية بالإسكندرية، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام، والمراكز الإستكشافية، والهيئات المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائنا الطلاب من الجامعة والمدارس.