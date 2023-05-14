الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البنك الإفريقي للتنمية يصدر تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2023 في شرم الشيخ

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية

أعلن البنك الأفريقي للتنمية إصدار نسخة العام الجاري، من تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية خلال اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ المقرر انعقاده الشهر الجاري.

وذكر بيان صادر عن البنك أن تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية يقدم أدلة وتحليلات حديثة تدعم صناع القرار السياسي في أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، ويشترك تقرير عام 2023 في نفس موضوع الاجتماعات السنوية المتمثل في "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات العالمية والأدلة العلمية التي تؤكد الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ، فإن التمويل المناخي للبلدان النامية، لا سيما في أفريقيا، لا يزال منخفضًا ومشتتًا ما يشكل عائقا كبيرا أمام طموحات القارة المناخية وانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، يركز بشكل أساسي على فرص إطلاق الاستثمارات الخاصة والمعرفة والاستفادة من رأس المال الطبيعي الهائل للقارة لمكافحة تغير المناخ وتحفيز الانتقال إلى النمو الأخضر.
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2023، أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أول تحليل شامل لأداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته، وهو تحليل شامل للنمو في المنطقة الأفريقية، ويعد هذا التقرير امتداد لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية.

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