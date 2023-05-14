الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطن سعودى يقبل رأس وزير النقل ويشكره على إنجازاته لتطوير المنظومة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

وجه مواطن سعودي الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك خلال جولته التفقديه مع الإعلامي أحمد موسى، في القطار الكهربائي الخفيفLRT، والمتجه للعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر المواطن السعودي، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، عن انبهاره بالمشروعات القومية التي شاهدها في مصر، كاشفًا عن حبه لمصر ولكل المصريين، وطلب من وزير النقل تقبيل رأسه تقديرًا لجهوده.

في الوقت نفسه وجه له كامل الوزير الشكر، مؤكدًا أن الشركات القومية المصرية قادرة على نقل هذه الانجازات لأرض المملكة العربية السعودية.

لن يتم رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق

وكان  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن 39 محطة في مترو الأنفاق بـ 10 جنيهات، مؤكدً أننا لن نرفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق. 

وأضاف، أن قيمة تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع محطات المترو 50 قرشا، قائلا: إنه لم يشعر بالحزن من أي انتقاد في مجلس النواب، وذلك بسب أن المعلومت لا تتوفر لديهم، ولخوفهم على اقتصاد الوطن وسعيهم لتوفير خدمات المواطنين، برخص التراب.

كامل الوزير مواطن سعودي تقبيل رأسه تذكرة مترو الأنفاق الشركات القومية المصرية المملكة العربية السعودية

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