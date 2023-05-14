الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعبر خيتافى بصعوبة ويستعيد وصافة الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 1 /صفر السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لماركو اسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

 

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

 

وتوقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثالث من القاع.

 

وبمقدور برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني الأحد حال فوزه على ملعب مضيفه إسبانيول... كما يمكن لأتلتيكو مدريد استعادة موقعه في مركز الوصيف عبر الفوز على مضيفه إلتشي.

 

وسيطر خيتافي على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى وأهدر نيمانيا ماكسيموفيتش وكارليس ألينا وخوان أنطونيو ثلاث فرص مبكرة للفريق.

 

ورد ريال مدريد بهجمة أولى عبر تسديدة قوية من ماركو أسينسيو من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس ديفيد سوريا.

 

وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد مرور أول ربع ساعة دون أي فرص تذكر على المرميين.

 

وحاول داني سيبايوس لاعب وسط النادي الملكي أن يجرب حظه عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

 

ولم يحدث جديد خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

 

ومع بداية الشوط الثاني سدد إدواردو كامافينجا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى خيتافي.

 

وشن ريال مدريد هجمات متتالية على مرمى الفريق الضيف لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

 

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أربعة تغييرات، حيث دفع بتوني كروس ولوكا مودريتش وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور على أمل تنشيط خط الهجوم.

 

كما أجرى خوسي بوردالاس مدرب خيتافي، أربعة تغييرات بنزول فابريزو أنجليري وجايمي سيواني ومنير الحدادي وآنخل ألجوبيا.

 

وجاءت الدقيقة 70 لتشهد هدف التقدم للنادي الملكي عبر تصويبة قوية لماركو أسينسيو من خارج منطقة الجزاء ، عرفت طريقها للزاوية اليسرى لمرمى الحارس ديفيد سوريا.

 

ومرت أخر ربع ساعة من اللقاء دون حدوث جديد ليخرج النادي الملكي فائزا بهدف دون رد.

ريال مدريد خيتافى الدوري الاسباني مباراة ريال مدريد وخيتافي ماركو أسينسيو

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