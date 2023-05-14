مستشار الأمن القومى الإسرائيلى يشكر الرئيس السيسى لجهوده فى وقف إطلاق النار

قدم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بتوجيه من رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعرب عن تقدير إسرائيل لجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار.

نجاح الوساطة المصرية

ونجحت الوساطة المصرية في الوصول لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بداية من العاشرة مساء اليوم، كما يتضمن الاتفاق وقف استهداف المواطنين وهدم منازلهم.

كما دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من القصف المتبادل المتواصل بين الطرفين والذي أدى لاستشهاد 30 شخصًا أغلبهم من النساء والأطفال.