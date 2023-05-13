السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

التصعيد في غزة
التصعيد في غزة

أعربت إسرائيل عن شكرها إلى مصر حول الجهود التي بذلتها من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر. 

وعبر تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بتوجيهات من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تقدير جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

نجاح الوساطة المصرية للهدنة في غزة

وأوضح أن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الهدوء سوف يُقابل بالهدوء. 

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة برعاية مصرية في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

واستمرت جولة التصعيد الحالية 5 أيام، منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بينما ردت الأخيرة بإطلاق رشقات صاروخية بلغ مداها تل أبيب. 

مصر غزة إسرائيل وقف إطلاق النار وساطة مصرية الجهاد الإسلامي

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