بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، منذ قليل، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المخاصر، برعاية مصرية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، والذى يتم التوصل إليه برعاية مصرية، حيز التنفيذ في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وبذلت مصر جهودًا مكثفة نجحت من خلالها في التوصل لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر.

ويتضمن الاتفاق التزامًا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، ووقف استهداف المدنيين، ووقف هدم المنازل.

جاء ذلك في أعقاب التصعيد بين الجانبين والذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي، حيث أطلق الجيش الإسرئيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، استهدف خلالها أكثر من 260 موقعًا.

من جانبها، أطلقت الحركة الفلسطينية، أكثر من 1100 صاروخ امن غزة تجاه مستوطنات الغلاف، وصل مداها إلى تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.