برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

كثفت مصر اتصالاتها مصر مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

ووافق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي علي وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويتضمن الاتفاق التزام بوقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، ووقف استهداف المدنين، ووقف هدم المنازل.

وقاجت مصر جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الهدوء إلى القطاع المحاصر.