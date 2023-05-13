السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غرق طفل داخل مياه نهر النيل أثناء الاستحمام بالقليوبية

غرق طفل في مياه نهر
غرق طفل في مياه نهر النيل بالقليوبية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية جهودها للعثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا منذ يومين أثناء اللهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طفل يدعى "أحمد ع" غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن الطفل "أحمد ع" مقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية، خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، انزلقت قدماه ولم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، وما زالت المحاولات مستمرة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان، بمنطقة الرملة ببنها بمحافظة القليوبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم قوات الانقاذ النهري مياه نهر النيل محافظة القليوبية غرق طفل في نهر النيل

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