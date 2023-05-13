السبت 13 مايو 2023
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وزير النقل: خصم 50% لذوى القدرات لمرتادى القطار الكهربائى الخفيف بتوجيهات الرئيس السيسى

جريدة الدستور

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على استمرار التخفيضات والدعم لذوي القدرات الخاصة في القطار الكهربائي الخفيف.

 وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئولتيي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي وجه بخصم 50% لذوي القدرات الخاصة من مرتادي القطار الكهربائي الخفيف. 

 لن يتم رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق

وأضاف وزير النقل أن 39 محطة في مترو الأنفاق بـ10 جنيهات، مؤكدًا أنه لن يتم رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن قيمة تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع محطات المترو 50 قرشا.

وأكد أنه لم يشعر بالحزن من أي انتقاد في مجلس النواب، لأن بعض النواب قاموا بانتقاده في  مجلس النواب ولكن بسبب أن المعلومات لم تصل إليهم بشكل صحيح، مضيفًا: “بعض النواب قاموا بانتقادي وذلك نابع من خوفهم على اقتصاد الوطن وسعيهم لتوفير خدمات المواطنين، برخص التراب”.

 ووجه رسالة لنواب البرلمان أكد فيها أن وسائل المواصلات الجماعية مهمة للمواطن مثل الغذاء.

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