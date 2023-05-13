وزير النقل: تعهدت للرئيس السيسى بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

أكد الفريق كامل، وزير النقل، أن وسائل المواصلات الجماعية ستسهل من عمليات النقل للمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر لا بد أن تهتم بالزراعة جيدًا، حتى تقلل من استيراد المنتجات الزراعية والأعلاف.

وقال خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر لا بد أن تهتم بجذب السائحين، مع امتلاك موانئ قوية للتصدير والاستيراد، مشددا على أن الزراعة والصناعة والسياحة والموانئ ووسائل النقل الجماعي مرتبطون ببعضهم البعض.

وتابع “الوزير” أنه تعهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصريين بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحًا أنه لا بد من خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج وموانئ التصدير بوسيلة مواصلات آمنة وسريعة ومتطورة.