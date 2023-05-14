هل ينقذ الذكاء الاصطناعي مرضى "سرطان البنكرياس" من خطر الموت؟

يُعد سرطان البنكرياس سببًا رئيسيًا للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، ومع زيادة حدوثه، يعتبر التشخيص المبكر لسرطان البنكرياس من التحديات الرئيسية، حيث يتم اكتشاف المرض عادةً في مرحلة متأخرة.



ويتم أيضًا تشخيص ما يقرب من 80% من مرضى سرطان البنكرياس بمرض نقيلي متقدم محليًا أو بعيدًا، عندما يكون البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل غير شائع للغاية (2-9٪ من المرضى في عمر 5 سنوات).



وفي دراسة جديدة، أعدها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد، تم الاعتماد على إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى 3 سنوات، قبل التشخيص باستخدام السجلات الطبية للمرضى فقط.



اختبارات مكلفة



ومن جانبه، يقول عبد الرحيم حمزة، استشاري علاج الأورام السرطانية، إن الإصابة بسرطان البنكرياس تُعد أقل بكثير مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الرئة والثدي والقولون والمستقيم، وعلى الرغم من صحة أن العمر هو عامل خطر رئيسي، إلا أن الفحص الشامل لمرضى سرطان البنكرياس غير عملي؛ بسبب الاختبارات السريرية المكلفة المحتملة لعدد كبير من المرضى الذين لديهم تنبؤات إيجابية خاطئة.



ويوضح "حمزة" في حديثه لـ "الدستور"، أن علاج المرضى الذين يعانون من مرحلة مبكرة من سرطان البنكرياس، يتم عن طريق الجمع بين الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، فإن الفهم الأفضل لعوامل الخطر لسرطان البنكرياس والكشف عنه في المراحل المبكرة له إمكانات كبيرة لتحسين بقاء المريض وتقليل الوفيات الإجمالية.

ويضيف: "هناك عدد قليل من عوامل الخطر عالية الاختراق المعروفة لسرطان البنكرياس، مما يعوق التشخيص المبكر لهذا المرض، ومن أجل مواجهة التحدي المتمثل في الاكتشاف المبكر لسرطان البنكرياس، اتجهت الدراسات الحديثة مؤخرًا إلى التنبؤ بمخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس بناءً على البيانات السريرية ومسارات المرض باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي (AI)".



ويشير "حمزة" إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في السجلات الصحية لسرطان البنكرياس، وتطوير أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر، ولتقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسرطان البنكرياس، سيتطلب جهودًا متضافرة بين الأطباء والعلماء الأساسيين والإحصائيين والمهندسين، ومن المؤكد أنه سيلعب دورًا أساسيًا في التغلب على سرطان البنكرياس في المستقبل المنظور، نظرًا لقوته الحاسوبية الهائلة.



الأكثر فتكًا



ويرى استشاري علاج الأورام السرطانية، أن تصميم طريقة الذكاء الاصطناعي ليس فقط للتنبؤ بما إذا كان من المحتمل حدوث السرطان، ولكن أيضًا لتوفير تقييم المخاطر في فترات زمنية متزايدة بعد التقييم التنبئي للمخاطر، بعد العمل السابق على التنبؤ بمخاطر سرطان الثدي القائم على التصوير الشعاعي للثدي.



ويقول: "يعد سرطان البنكرياس أكثر الأمراض فتكًا، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 11٪ فقط، كما يتمتع مرضى سرطان البنكرياس الذين تم تشخيصهم بالفحص المبكر بمتوسط بقاء إجمالي يقارب عشر سنوات، مقارنة بـ 1.5 سنة لأولئك الذين لم يتم تشخيصهم بالفحص المبكر".



ويستكمل "حمزة" حديثه، موضحًا أن التشخيص المبكر والعلاج المبكر لسرطان البنكرياس مهمان بشكل خاص، ورغم ذلك تكلفة الفحص العام لسرطان البنكرياس عالية للغاية، ودقة علامات الورم الموجودة ليست كافية، وفعالية طرق العلاج ليست دقيقة، فيما يتعلق بالتشخيص المبكر.



ويختتم: "يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي تحديد المجموعات المعرضة للخطر بسرعة من خلال الصور الطبية والفحص المرضي والمؤشرات الحيوية والجوانب الأخرى، ثم فحص آفات سرطان البنكرياس مبكرًا، ويمكن أيضًا استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بوقت البقاء على قيد الحياة، ومخاطر التكرار، والورم الخبيث، والاستجابة العلاجية التي يمكن أن تؤثر على التشخيص".