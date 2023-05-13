السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقاً داخل نهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

لقى طفل مصرعه غرقاً داخل نهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز رشيد يفيد غرق طفل في نهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيقات في الواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين غرق طفل يدعى "يوسف. د. م"، 12 سنة، مقيم مطوبس في كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

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