الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"إيد واحدة".. مزارعو الفيوم يتكاتفون لحصاد القمح (صور)

حصاد القمح
حصاد القمح

تستمر أعمال حصاد القمح في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام الجارية، حيث نشهد موسم الحصاد وجمع القمح في غالبية المزارع والحقول، والتي تعتبر موسم فرحة ينتظرها المزارع كل عام.

في حقول قرية تونس التابعة لمحافظة الفيوم يتناثر غبار القمح بقوة من ماكينة «درس» القمح ويتوزع حولها المزارعين من أبناء البيت الواحد، كل منهم يتخصص في مهمة يتقنها جيدا فأحدهم يضع أحزمة القش داخل الماكينة لتفصل القمح عن التبن، ومن الجانب الآخر يستقبل السيدات من زوجات وأخوات هؤلاء المزارعين القمح وهو يتلألأ داخل أكياس التعبئة المخصصة لها، فيما يتولى آخرين تجميع تلك الأكياس بعد وزنها أعلى سيارة النقل.

يقول إسلام سعيد أحد المزارعين، إنه يعمل في مهنة غير الزراعة على أنه ينتسب إلى عائلة من المزارعين وفي هذا الموسم يأخذ راحة من عمله من أجل مشاركة إخوانه وأبناء عمومته في هذا العمل الشاق وفي الوقت ذاته المبهج لدى الجميع كثمرة كفاح وصبر ومعاناة عام كامل يكافئون عليها معا ويساندون بعضهم البعض.

حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح
حصاد القمح

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