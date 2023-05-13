محمد الباز ينعى محمود بكرى: كان مصدرًا للأمل والتفاؤل

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: "كان مصدرًا طول الوقت للأمل والتفاؤل. ما كان يفعله من أجل الناس كثير جدًا".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل محبي محمود بكري أصابتهم وفاته بحالة حزن شديدة، لكن الحزن الأكبر كان من نصيب شقيقه مصطفى بكري، كنت دائمًا أقول مصطفى ومحمود روح واحدة في جسدين".

وتقدم الباز بخالص العزاء للكاتب والإعلامي مصطفى بكري.

ولفت إلى أن غدًا يستقبل مصطفى بكري، عزاء شقيقه في مسجد عمر مكرم.