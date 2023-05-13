السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز ينعى محمود بكرى: كان مصدرًا للأمل والتفاؤل

محمد الباز
محمد الباز

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: "كان مصدرًا طول الوقت للأمل والتفاؤل. ما كان يفعله من أجل الناس كثير جدًا".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل محبي محمود بكري أصابتهم وفاته بحالة حزن شديدة، لكن الحزن الأكبر كان من نصيب شقيقه مصطفى بكري، كنت دائمًا أقول مصطفى ومحمود روح واحدة في جسدين".

وتقدم الباز بخالص العزاء للكاتب والإعلامي مصطفى بكري.

ولفت إلى أن غدًا يستقبل مصطفى بكري، عزاء شقيقه في مسجد عمر مكرم.

محمود بكرى مصطفى بكرى محمد الباز الباز التفاؤل

مواد متعلقة

ثروت الزينى: تراجع أسعار الدواجن 7% والبيض 12%

الباز: المشكلة الاقتصادية ليست سرمدية

محمد الباز للخارجين بعفو رئاسى: اغتنموا الفرصة ولا داعى لمظلومية زائفة

محمود فوزى يكشف خريطة اليوم الأول للحوار الوطنى

المستشار محمود فوزى يكشف ضوابط جلسات الحوار الوطنى

خبير أمن معلومات ينصح الجميع بتغيير كلمة سر "فيسبوك" فورًا

سمير فرج: المقاومة كبدت إسرائيل خسائر باهظة.. والحرب لن تطول

سمير فرج يكشف 5 أسباب للعدوان الإسرائيلى على غزة: بيجربوا أسلحتهم الجديدة

الأكثر قراءة

رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

بعد رحيلها.. أبرز المحطات فى حياة الإعلامية "صديقة حياتى"

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة