مع زيادة الأرق عقب رمضان.. 7 نصائح تساعدك على النوم العميق

يشتكي العديد من المواطنين خلال الفترات الماضية من قلة النوم و معاناتهم من الأرق، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وتطبيق التوقيت الصيفي وعدم قدرتهم على العودة إلى الانتظام في النوم مرة أخرى.

وقدمت العديد من المواقع الطبية وخاصة منظمة الصحة العالمية، العديد من النصائح حتى تستطيع تجنب الأرق والمساعدة في النوم العميق، ومن أسباب الأرق هو أن الكثير يلجأون للقيلولة وهي من أهم الأسباب التي تسبب الأرق في الليل.

- نصائح تساعدك على التخلص من الأرق

ويمكن اتباع بعض الإجراءات التي تساعد في تجنب القيلولة النهارية، ويساعد ذلك في النوم العميق بالليل، وترصد "الدستور" أبرز هذه الإجراءات خلال السطور التالية:

1- القيام بأنشطة رياضية نهاراً حيث تساعد الأنشطة الرياضية المختلفة في تعزيز الشعور باليقظة والانتباه.

2- تناول مشروبات تساعد على اليقظة حيث يمكن تناول بعض المشروبات التي تساعد على زيادة الانتباه، مثل المشروبات الغنية بالكافيين.

3- استرخي حيث يمكنك النوم بسرعة إذا مارست اليوغا أو التأمل قبل النوم، لأن ذلك يقلل التوتر ويجعلك تستلقي مسترخياً على وسادتك.

4- انتبه لغذائك فمن الضروري أن تتأكد من أن وجبتك المسائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، لأن ذلك يجعلك تغفو بسرعة وتنام بعمق، واترك بضع ساعات بين وجبة المساء وموعد ذهابك للفراش.

5- تجنب الكافيين في المساء، فتناول القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يمنعك من النوم بسرعة. تأكد من التوقف عن تناول الكافيين قبل موعد النوم بست ساعات.

6- تجنب القيلولة الطويلة بعد الظهر حيث تساعد القيلولة بعد الغداء على منح الجسم راحة وطاقة، بيد أنها لا ينبغي أن تكون لساعة أو أكثر.

7- مارس الرياضة وذلك لان النشاط البدني يزيد من مستويات السيروتونين ويقلل من هرمون الإجهاد، الكورتيزول، من الأفضل ممارسة الرياضة في الصباح حتى تتمكن من النوم بشكل أسرع في المساء.