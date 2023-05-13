السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل بروتوكول تعاون بين العلاج الطبيعي و"صحة الدقهلية" لحماية الأطفال المبتسرين

الأطفال المبتسرين
الأطفال المبتسرين

كشف الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي ومديرية الصحة بالدقهلية لحماية الأطفال المبتسرين. 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن عدد جلسات الأطفال التي كان يتم استقبالها شهريا يتخطى 50 ألف جلسة، بواقع 15 ألف أو 20 ألف أسبوعيا، تشمل علاج الأطفال الذين يعانون من نقص أكسجين وارتفاع نسبة الصفراء.

وأوضح أن بعض الأطفال يولدون وهم يعانون اضطرابات حركية وعضلية، وكانت تقع عليهم المضاعفات لتأخر العلاج الطبيعي على الأطفال، لذا كان مهم دخول الحضانة منذ ولادة الطفل.

وأشار إلى أن البروتوكول قائم على التعليمات ولادة الطفل والكشف عليه، وفحصه فحص سليم، وتم عمل البروتوكول كبروتوكول كتابي، ثم أجري تدريب ميداني داخل الحضانات، ثم يوم طبي بعيادة مشتركة بين عيادة الأطفال والحضانات والعلاج الطبيعي.

وأوضح أن تقديم الخدمة للأطفال تتحول من خدمة علاج لوقاية، لافتا إلى أن العلاج الطبيعي كان يقدم في جميع الأقسام، 86 قسم، 23 في مستشفيات عامة ومركزية، و63 في مراكز الرعاية الأولية في الوحدات الصحية ومركز طب الأسرة.

العلاج الطبيعي الأطفال المبتسرين

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