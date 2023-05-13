السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام رفعت: التجاوزات والمغالطات فى فيلم "كليوباترا" غير مسبوقة

كليوباترا
كليوباترا

قال المستشار عصام رفعت، رئيس مجموعة عدالة للخدمات القانونية، إن المؤسسة أقامت دعوى وقف وغلق أعمال نتفليكس في مصر، حتى إلغاء عرض فيلم كليوباترا الذي احتوي على تزييف للتاريخ والحضارة المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "لم نتخيل أن يحتوي فيلم "كليوباترا" على هذا الكم الهائل من التجاوزات"، واصفًا الفيلم بأنه تزوير للهوية المصرية.

ولفت عصام رفعت إلى أن مؤسسة عدالة للخدمات القانونية لا تعترض على الإبداع والفن، لكن بشرط عدم التزوير والتزييف للحقائق، منوهًا بأن "اليونسكو" دورها الحفاظ على التراث الإنساني، ومنها الحضارة الفرعونية، وما حدث يستوجب التحرك منها.

وتابع: "طلبنا من اليونسكو التحرك وأن تحصل مصر على حقوقها، وأن تقوم نتفليكس المنتجة للفيلم بإزالة المحتوى المزور، والاعتذار عن الخلط في فيلم كليوباترا، أو كتابة جملة هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة".

عصام رفعت عدالة للخدمات القانونية نتفلكس فيلم كيلوباترا اخر النهار محمد الباز

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