الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"أصبحنا وأصبح الملك لله".. أفضل أدعية الصباح المكتوبة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة لدى الكثيرين، فلا يوجد أفضل من أن تبدأ يومك بالدعاء والتقرب إلى الله، لذا نقدم في السطور التالية أفضل أدعية الصباح.

 

أفضل أدعية الصباح

اللهم هبْ لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين.

اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين.

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم السبت 13 مايو 2023

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 13-5-2023

أدعية الصباح مكتوبة

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضات فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب

إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد واكشف ما بي من ضر، إنك أرحم الراحمين، ولا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

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