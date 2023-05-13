باحث تركى: من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات التركية لما حملته من مفاجآت

قال طه عودة أوغلو، باحث سياسي تركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواجه صعوبات في الانتخابات الرئاسية، ودائمًا كان هناك نسب بينه وبين منافسيه ولكن اليوم النسب متساوية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة طالب، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 6 ملايين شاب لم يروا الإنجازات التي حققها أردوغان، وسيصوتون للمعارضة، وكذلك الأكراد سيكونوان عاملًا مهمًا لنجاح أي من المرشحين، مؤكدًا أن الأمور غير محسومة ومن الصعب التكهن بنتائج الانتخابات، لأن هناك مفاجآت رافقت هذه الانتخابات.

سياسة أردوغان الخارجية كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد

وتابع خلال المداخلة أن كمال قلجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، ركز على الوضع الاقتصادي وأن تركيا ستكون مختلفة لأن سياسة أردوغان الخارجية كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد، ولكنها تحركت مؤخرًا وتصالحت مع عدد من الدول منها الامارات، والسعودية، ومصر ومؤخرًا دمشق، ولكن الأهم هو الناخب التركي الذي يفكر بالاقتصاد على الرغم من الإنجازات الخارجية ولكن ما يهمه هو الداخل.