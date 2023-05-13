السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الدواء المصرية ومراقبة الأدوية بزيمبابوي

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شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور قنسطنطين شيونجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير صحة زيمبابوي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وهيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوي.

حيث وقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ووقع من جانب هيئة مراقبة الأدوية بدولة زيمبابوي الدكتور ريتشارد روكواتا، المدير العام لهيئة مراقبة الأدوية، وذلك بحضور الدكتور جون منجويرو، نائب وزير الصحة، والدكتور جاسبر شيميدزا، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، والدكتور ميشيك تشيواري، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، وسلوى موافي، سفيرة جمهورية مصر العربية بجمهورية زيمبابوى، وكذلك السيد السفير جاسم القسمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بزيمبابوي.

تضمنت المذكرة توافق الهيئتين على تنظيم العديد من الأنشطة لبناء القدرات والدعم الفني، كما تضمنت الاعتماد المرجعي لهيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوي على تسجيل المستحضرات الطبية المصنعة محلياً بهيئة الدواء المصرية لتسجيلها والسماح بتداولها بدولة زيمبابوي، وهو ما سوف يفتح الباب جلياً أمام سرعة تسجيل وتداول المستحضرات المصرية بسوق الدواء بدولة زيمبابوي، ومن ثم تسهيل تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى دول جنوب القارة  الإفريقية؛ وهو الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على توافر مستحضرات دوائية ذات جودة عالية بالسوق الزيمبابوي.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك مع السلطات الرقابية المناظرة لضمان توافق الإجراءات الرقابية بما يعمل على تيسير دعم نفاذ الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

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