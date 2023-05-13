السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء عن اتفاق جدة بشأن السودان: خطوة جيدة.. وهناك سيناريوهان للأوضاع الفترة المقبلة

السودان
السودان

توصل طرفا النزاع فى السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، إلى اتفاق مبدئي فى مدينة جدة السعودية.

ووقّع وفدا الجيش وقوات الدعم اتفاقا بشأن إيجاد هدنة إنسانية تسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات للمتضررين.

وفى هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، إن إعلان اتفاق المبادئ أو اتفاق جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خطوة جيدة وتأتي فى توقيت له دلالته من حيث أمرين، الأمر الأول قبل القمة السعودية التى تجرى فى المملكة فى 19 مايو الجاري، وهو أمر مهم للغاية، والثاني هو آليات التنفيذ بالفعل ستحتاج بعض الوقت، والنوايا جيدة والعناصر التى تم الاتفاق عليها ممكنة لكنها ستحتاج بطبيعة الحال إلى مراجعات ومتابعات وقوة إرادة بين الطرفين.

وأضاف فهمي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيناريوهات الفترة المقبلة تتمثل فى سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول سرعة التنفيذ والمتابعة ودخول الشركاء الرئيسين وفقا المرجعيات الدولية الرباعية الدولية والثلاثية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومع إتمام فكرة الدمج التى كان عليها خلاف 24 شهرا أو 10 سنوات، وكلها أمور سوف يتم حسمها، وخاصة أن الإعلان تتطرق إليها لكنها تحتاج إلى آليات ووقواعد اعتقد أنها متوفرة وخاصة أن الجانب السعودي مصمم على نجاح المشهد بصورة أو بأخري.

وحول السيناريو الثاني، قال فهمي: “سيناريو الاصطدام بمعني وجود معوقات والجانب السعودي قوي ومركزي إذا تم دمج الأفكار الخاصة بالآلية الثلاثية والرباعية الدولية بجانب موقف الأمم المتحدة الحاكم للمشهد سيكون شئ جيد يمكن أن يبني عليه الخطوة التالية”.

واختتم فهمي تصريحاته قائلا: “فى كل الأحوال ما تم هو خطوة مشجعة وجيدة والسعودية تتحرك فى دوائر كبيرة لما لها من حضور إقليمي ودولي يمكن أن ينبي عليه، وهذا أمر مهم فى الفترة المقبلة ونسطيع أن نبني عليه سياسات كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

صحفي سوداني: يصعب ضمان احترام البنود ما لم تضع واشنطن والسعودية آليات لمراقبة الالتزام بها 

من جانبه، قال الصحفي والباحث السياسي السوداني بيرا كُرّا، إن اتفاق الطرفان على إعلان مبادئ لحماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وهي بحسب الوساطة الأمريكية السعودية مرحلة أولى تهدف إلى إنقاذ الوضع الإنساني الكارثي عبر وقف قصير الأمد لإطلاق النار، يمكن أن تعقبه محادثات لوقف دائم للأعمال العدائية بين الجانبين.

وأضاف كورا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المؤسف أن يضطر العالم إلى التوسط للطرفين لضمان حماية المدنيين، وهو أمر من المفترض أنه منصوص عليه في القانون الدولي ومن بديهات الأعراف والقوانين.

وأشار كورا إلى أن السرديات التي تقدمت لتبرير الحرب مضللة وغير ذات معنى، ويتضح بجلاء أن هذا النزاع هو نزاع حول السلطة عبر العنف بغض النظر عن الضحايا المدنيين أو أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.

وأشار كورا إلى أنه يصعب ضمان احترام هذه البنود ما لم تضع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية آليات لمراقبة الالتزام بها ومعاقبة الطرف الذي يقوم بخرقها بشكل صارم.

وحول النتائج السياسية لهذا الإعلان، لفت كورا إلى أنه يساوي بين الطرفين وهو ما يعني فشل الطرفين في فرض وجهة نظرهما للأزمة على الورق وهو أيضاً ترجمة لفشل الطرفين على الأرض عسكرياً.

السودان جدة اتفاق القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع الجيش السوداني

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هند سعيد صالح تنعى الإعلامية صديقة حياتى: وجعتى قلبى

تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

إصابة عاملين صدمتهما سيارتين في حادثين متفرقين بمركزي أبوقرقاص والمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة