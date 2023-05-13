حسين الشيخ: "فتح" تمد يدها لحركة حماس لإنهاء الانقسام ومواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم السبت، أن حركة فتح تمد يدها لحركة حماس من أجل الوحدة وإنهاء الانقسام لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

تأتي تصريحات الشيخ بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مع سقوط شهداء ومصابين.

وأضاف الشيخ في تصريحات له، أن ما يجري هو تصعيد غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي فهي تستهدف الفلسطينيين والدم الفلسطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي والجيولوجي.

وشدد الشيخ علي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع مجريات التصعيد الإسرائيلي على القطاع منذ اللحظات الأولى.

وحول لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في موسكو، أكد الشيخ أنه تم تباحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددا على أن القيادة الفلسطينية طلبت تحركا جديا للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

حركة فتح تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال.. وتدعو لوحدة الصف الفلسطيني

وفى وقت سابق من اليوم، ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إلى تفعيل الحضور الجماهيري لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الشعب في القدس والضفة وغزة.

وقالت حركة “فتح” عقب اجتماعها القيادي، السبت، إن وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله ستسقط محاولات الاحتلال لتكريس الفرقة السياسية والجغرافية، معربة عن رفضها للاستهداف البشع لحركة الجهاد الإسلامي وقياداته في قطاع غزة.

وحذرت الحركة في بيانها من أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لن توفر الأمن لمنظومة الاحتلال ولكن ستقود إلى المواجهة الحتمية، مضيفة: “لن يقف شعبنا صامتا ازاءها وإزاء قدسية الدم الفلسطيني، وبيد شعبنا الكثير من أوراق وأدوات المواجهة، ولن نتردد في استخدامها حماية لأرواح ومستقبل شعبنا وقضيتنا”.