السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج سيدات رفع الأثقال البارالمبي ببطولة الجمهورية في اليوم الثاني

فاطمة عمر
فاطمة عمر

انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة خلال الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، على الصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعب ولاعبة، حيث إن إجمالي عدد اللاعبين 200 لاعب، و 70 لاعبة.

وقد أقيم حتى الآن منافسات ثلاثة أوزان للسيدات، وهم وزن 61 كجم، ووزن 67 كجم، بالإضافة إلى وزن 73 كجم، وقد جاءت المراكز الأولى كالتالي:
** وزن 61 كجم

- فاطمة  محروس تحقق المركز الأول.
- سمر إبراهيم يوسف تحصد المركز الثاني.
- عزة محروس محمد تحصل على المركز الثالث في منافسات السيدات والمركز الأول في منافسات الرواد.
- سهام علي عمر تحقق المركز الثاني في منافسات الرواد.

** وزن 67 كجم

- فاطمة عمر محمد تحقق المركز الأول في منافسات السيدات والرواد.
- جيهان غريب عبد العزيز تحصد المركز الثاني في منافسات السيدات والرواد.
- هالة محمد حسن تحصل على المركز الثالث.

** وزن 73 كجم

- صفاء محمد إبراهيم تحقق المركز الأول.
- إيمان شلبي عمر تحصد المركز الثاني.
- أسماء محمود أحمد تحصل على المركز الثالث.
- عبير حسين رجب تحصد المركز الأول في منافسات الرواد.
- هناء محمد أمين تحقق المركز الثاني في منافسات الرواد.

وقد حضر مراسم التتويج وتسليم الميداليات عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

بالإضافة إلى حضور محمود الشربيني مدير البطولة، الذي يبذل قصارى جهده لكي تكون البطولة على أعلى مستوى من التنظيم.

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