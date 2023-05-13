الرئيس الأوكراني يصل إلى روما للقاء البابا فرانسيس

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما، اليوم السبت، للقاء البابا فرانسيس للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، وسط استعادة أوكرانيا كيلومترًا من الأراضي في مدينة باخموت بشرق البلاد وسط انسحاب روسي مزعوم من المنطقة.

وقد وصل زيلينسكي إلى مطار شيامبينو في روما يوم السبت في زيارة قصيرة تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء، جيورجيا ميلوني، والبابا فرانسيس.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "اليوم في روما" بعد وصوله إلى القاعدة العسكرية في مطار شيامبينو في روما قبيل الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش، حيث استقبله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني.