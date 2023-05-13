تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري
كشف راين ماسون المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.
ويقود هجوم السبيرز في لقاء اليوم القائد هاري كين ويجاوره سون هيونج مين والبرازيلي ريتشارليسون.
تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري
حراسة المرمى: فروستر
خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، روميرو
خط الوسط: بورو، سكيب، هويبيرج، دافيز
خط الهجوم: سون، كين، ريتشارليسون
بينما دخل فيلا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: يونج، مينجز، كونسا، مورينو
خط الوسط: ماكجين، لويز، رامسي
خط الهجوم: بونديا، واتكنز، بايلي
ويحتل توتنهام لمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 54 نقطة.
ويسعى السبيرز إلى مواصلة الانتصارات بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الفترة الأخير، حيث يرغب فى تعزيز رصيده من النقاط والاقتراب من اقتحام المربع الذهبي كون الفارق بينه وبين الرابع مانشستر يونايتد 6 نقاط والخامس ليفربول 5 نقاط.