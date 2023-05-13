كشف راين ماسون المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السبيرز في لقاء اليوم القائد هاري كين ويجاوره سون هيونج مين والبرازيلي ريتشارليسون.

تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، روميرو

خط الوسط: بورو، سكيب، هويبيرج، دافيز

خط الهجوم: سون، كين، ريتشارليسون

Ryan Mason names an unchanged XI 👊 pic.twitter.com/JKfyW0Qzxl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 13, 2023

بينما دخل فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: يونج، مينجز، كونسا، مورينو

خط الوسط: ماكجين، لويز، رامسي

خط الهجوم: بونديا، واتكنز، بايلي

This is your Aston Villa team to face Tottenham Hotspur. 👊 #AVLTOT pic.twitter.com/jjtNWUsypw — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2023

ويحتل توتنهام لمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

ويسعى السبيرز إلى مواصلة الانتصارات بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الفترة الأخير، حيث يرغب فى تعزيز رصيده من النقاط والاقتراب من اقتحام المربع الذهبي كون الفارق بينه وبين الرابع مانشستر يونايتد 6 نقاط والخامس ليفربول 5 نقاط.