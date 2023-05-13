السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري

كين
كين

كشف راين ماسون المدير الفني لتوتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السبيرز في لقاء اليوم القائد هاري كين ويجاوره سون هيونج مين والبرازيلي ريتشارليسون.

تشكيل توتنهام.. كين يقود الهجوم أمام أستون فيلا في الدوري

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، روميرو

خط الوسط: بورو، سكيب، هويبيرج، دافيز

خط الهجوم: سون، كين، ريتشارليسون

بينما دخل فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: يونج، مينجز، كونسا، مورينو

خط الوسط: ماكجين، لويز، رامسي

خط الهجوم: بونديا، واتكنز، بايلي

ويحتل توتنهام لمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

ويسعى السبيرز إلى مواصلة الانتصارات بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الفترة الأخير، حيث يرغب فى تعزيز رصيده من النقاط والاقتراب من اقتحام المربع الذهبي كون الفارق بينه وبين الرابع مانشستر يونايتد 6 نقاط والخامس ليفربول 5 نقاط.

تشكيل توتنهام توتنهام كين استون فيلا سون

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 بـ2380 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

روسيا تتهم أوكرانيا بضرب أهداف مدنية بصواريخ "ستورم"

النيابة تحيل تشكيل الاتجار فى البشر للمحاكمة الجنائية

ننشر كواليس مزاد طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بالبورصة غدًا

مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة انتقال سيف فاروق جعفر لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة