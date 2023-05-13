السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع الأدوية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت،  الدكتور حسن حسان والدكتور حسين حسان رئيسي مجلس إدارة مصنع الأدوية بشرق بورسعيد، بالديوان العام، لمتابعة سير العمل والإنتاج بالمصنع، والذي يعد أول مصنع أقيم على أرض محور قناة السويس بمنطقة شرق التفريعة شرق محافظة بورسعيد لتصنيع الأدوية.

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس مجلس إدارة المصنع، لآخر تطورات العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، الذي يقوم بتصنيع أدوية للسوق المحلية والعالمية ووفق المعايير الدولية، ومدى توفير سبل الراحة للعاملين بالمصنع،  مشيدا بالمصنع وتجربة الاستعانة بخريجي صيدلة جامعة بورسعيد حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى من البرامج العالمية في صناعة الدواء.

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، قائلا إن شرق بورسعيد هي المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، لما تمتلكه من مقومات ومشروعات أهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسين حسان، رئيس مجلس إدارة مصنع الأدوية بشرق بورسعيد الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل للاستثمار والمستثمرين ، قائلا إن التجربة التى بدأها مع شقيقه الدكتور حسن حسان هى خير دليل على أن منطقة محور قناة السويس هى المنطقة الواعدة لتكون قاطرة الصناعة فى مصر كلها، وتمنى حسين، أن يضيف كل يوم فرصة عمل جديدة وأن يكون هناك كل يوم مصنع يشيد فى مصر، وقال إن مصر أقدم دولة فى المنطقة لها باع كبير فى صناعة الدواء، كما أن مصر من أرخص الدول فى أسعار صناعة الدواء، مشددا على أنه يتمنى أن يظهر كل يوم أدوية جديدة تساعد المريض المصرى على تخطي متاعبه.

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