وضع اللمسات النهائية وفرش الأثاث لافتتاح مجمع المصالح الحكومي المميكن بالوادي الجديد

تستعد محافظة الوادي الجديد لافتتاح أضخم مشروع بمركز الخارجة ويعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية "مجمع المصالح الحكومي المميكن" وهو نموذج مصغر من العاصمة الإدارية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 95% من المجمع الذي يضم جميع المصالح الحكومية في مكان واحد لتخفيف العبء عن أهالي الواحات ولتقديم وتيسير خدمة أسرع للمواطنين.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن مجمع المصالح الحكومي المميكن أول مجمع يعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة والصديقة للبيئة على مستوى الجمهورية والذي يجرى تنفيذه بمركز الخارجة على مساحة ١٣٠ فدانا كأول نموذج حضاري يحاكي العاصمة الإدارية بتكلفة مبدئية تخطت 400 مليون جنيه وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال فرش وتأثيث مباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ، بسرعة تمهيد الطرق الداخلية بالمجمع وتنفيذ نموذج تصميم مبدئي للمسطحات الخضراء؛ لتعميمه على كامل المساحة، واستكمال أعمال إنشاء الجداريات الفنية بقاعة الاحتفالات الرئيسية وقاعاتها الملحقة. كما استعرض خطة تسكين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة، تمهيدًا لانتقالهم فور انتهاء أعمال الفرش والتجهيز.

حيثُ تفقّد المحافظ منطقة إنشاء الملاعب الرياضية، ووجّه بإقامة ساحات انتظار للسيارات، وتمهيد الأرض بمحيط المجمع وتزويدها بشبكات ري؛ لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.



كما وجّه بمراجعة تخطيط طرق المدخل والبوابة الرئيسية للمجمع، والانتهاء من فرش قاعة المؤتمرات، مُوجّهًا بزيادة عدد العمالة وفترات العمل لسرعة إنهاء الأعمال، والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والتنظيم والإدارة والمديريات الحكومية؛ لبدء تسكين مبنى المديريات فور انتهاء أعمال التأثيث والفرش.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ الموقف الإنشائي لنموذج الوحدات السكنية صديقة البيئة، مُشيدًا بمعدل سير العمل ومُوجهًا بالبدء في إنشاء الطابق العلوي؛ لتقديم نموذج سكني متكامل يراعي البعد البيئي.