السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك في الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، في الاجتماع التمهيدي الأول استعدادًا لإقامة المؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال سبتمبر المقبل. 

جاء ذلك بحضور الدكتور  محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد عبدالعال، محافظ  القاهرة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، الهيئة الوطنية للصحافة، وسميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، ونائبي محافظي الوادي الجديد والجيزة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية  المؤتمر وضرورة تكاتف الجميع من أجل صناعة السياحة وتعظيم دورها الاقتصادي واستدامتها وأهمية الحفاظ على بيئة متوازنة، مع تبادل الخبرات في إطار تعزيز جهود الاستغلال الأمثل للموارد، والإمكانيات والثروات خاصة مع ما يميز مصرنا الحبيبة في كل أقاليمها، وبما يتوافق مع جهود الدولة في تعظيم الاستفادة والعائد منها خاصة مع التنوع السياحي ومنه السياحة العلاجية.

وأشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية المصرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، مع التنوع السياحي بها سواء سياحة علاجية أوبيئية وترفيهية وتاريخية من كل العصور تجذب السائحين من معظم دول العالم.

وأوضح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن السياحة العلاجية كان لها النصيب الأكبر  بما حبا الله سيوة من إمكانيات علاجية مع رحلات الاستشفاء في البحيرات والعيون الكبريتية أو الدفن في الملح والرمل والاستشفاء بكهوف الملح، بالإضافة إلى ما تضمه سيوة بنحو 220 عين كبريتية طبيعية، وغيرها من مصادر علاجية متنوعة تكتشف يومًا بعد يوم. 

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