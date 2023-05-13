وزير التعليم: نسعى لتعزيز التحول الرقمي واكتشاف الموهوبين والمتفوقين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب علينا جميعًا إعطاؤها الأولوية، والاهتمام والرعاية الكاملة لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه، والاهتمام بالتعليم وتطويره يدعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل حول العالم.

وأوضح وزير التعليم، أنه في هذا الإطار، تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين، وإكسابهم المهارات التي تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وأكد الوزير يقينه الكامل بقدرات المعلم المصري سيظل يقينًا ثابتًا، لأنه جوهر وأساس أي تطور للعملية التعليمية، وستظل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة كل الحرص على تطوير مهارات المعلم المصري لأنه مفتاح نجاح أي عملية تعليمية.

واختتم الوزير كلمته بطرح عدد من التساؤلات التي يجب وضعها في الاعتبار خلال ورش العمل المتعلقة بالمؤتمر والتي تتضمن الآتي: ما هي نواتج التعلم اللازمة للتعليم في المستقبل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ وما يترتب عليه من شكل المناهج وطبيعتها والموضوعات التي تتناولها وكيفية تقديمها؟ وما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها المعلمون لتحقيق ذلك؟ (في ضوء الطفرة التي تحدث الآن في شكل الإدارة المدرسية وفي نظام متابعة المدارس)، وما هو شكل المبنى المدرسي في ظل التحول الرقمي؟ (هل هو مبنى ثابت أم متغير أم متعدد الأدوار؟) وما هي المتطلبات اللازمة في ظل الرقمنة؟، وما هو شكل اليوم الدراسي؟ وفي النهاية ما هو شكل تقييم الطلاب؟ (بناء على الجدارات والمهارات الشخصية).

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي، اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة"، والذى تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.