السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: نسعى لتعزيز التحول الرقمي واكتشاف الموهوبين والمتفوقين

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب علينا جميعًا إعطاؤها الأولوية، والاهتمام والرعاية الكاملة لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه، والاهتمام بالتعليم وتطويره يدعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل حول العالم.

وأوضح وزير التعليم، أنه في هذا الإطار، تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين، وإكسابهم المهارات التي تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وأكد الوزير يقينه الكامل بقدرات المعلم المصري سيظل يقينًا ثابتًا، لأنه جوهر وأساس أي تطور للعملية التعليمية، وستظل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة كل الحرص على تطوير مهارات المعلم المصري لأنه مفتاح نجاح أي عملية تعليمية.

واختتم الوزير كلمته بطرح عدد من التساؤلات التي يجب وضعها في الاعتبار خلال ورش العمل المتعلقة بالمؤتمر والتي تتضمن الآتي: ما هي نواتج التعلم اللازمة للتعليم في المستقبل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ وما يترتب عليه من شكل المناهج وطبيعتها والموضوعات التي تتناولها وكيفية تقديمها؟ وما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها المعلمون لتحقيق ذلك؟ (في ضوء الطفرة التي تحدث الآن في شكل الإدارة المدرسية وفي نظام متابعة المدارس)، وما هو شكل المبنى المدرسي في ظل التحول الرقمي؟ (هل هو مبنى ثابت أم متغير أم متعدد الأدوار؟) وما هي المتطلبات اللازمة في ظل الرقمنة؟، وما هو شكل اليوم الدراسي؟ وفي النهاية ما هو شكل تقييم الطلاب؟ (بناء على الجدارات والمهارات الشخصية).

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي، اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة"، والذى تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.

استراتيجية الـتـحـول الـرقـمـي التحول الرقمي الاهتمام بالتعليم اكتشاف الموهوبين التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم وتطويره التعليم الفنى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 بـ2380 جنيهًا

والد الطفلة رودينا: "ابنتى قُتلت غدرًا على يد شيطانة"

خبير اقتصادى: إنتاج مصر للهيدروجين الأخضر يزيد من ثقلها كممر للطاقة

تحطم طائرة روسية طراز "سوخوى".. وأوكرانيا تتقدم نحو "باخموت"

محافظ المنوفية يبحث مع وفد "المالية" سبل إحكام الرقابة على المال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة