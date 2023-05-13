السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحبس متهمين بترويج الأيس في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر اليوم حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهين، وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو ونصف  وفرد محلى  وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها ، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

حبس نيابة متهم مخدر مدينة نصر

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