السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنيا: إجراء 49 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

عملية جراحية
عملية جراحية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا إجراء 49 ألفا و68 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم إجراء 7 آلاف و14 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسئولة قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهي: مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببني مزار ومستشفى رمد ببني مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت عن مواصلة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظًا على صحة أطفال المدارس وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية لهم.


وأعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 20 ألفا و548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.


وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

صحة المنيا 49 ألف عملية جراحية المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار الدكتورة أيريني عادل مسئول قوائم الأنتظار بالمديرية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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